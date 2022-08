Donna scivola in casa e si ferisce: i vigili del fuoco entrano dalla finestra

Paura, questa sera, a Battipaglia, dove una donna è caduta, per cause in corso di accertamento, all’interno della sua abitazione provocandosi una grave ferite.

I soccorsi

Fortunatamente è riuscita ad allertare i soccorsi. E così sul posto sono giunti i vigili del fuoco che sono dovuti salire con la scala esterna fino al quarto piano e rompere la vetrata del balcone per raggiungere la donna, in quanto impossibilitata ad aprire la porta. Presenti anche i sanitari del 118 che le hanno fornito tutta l’assistenza del caso.