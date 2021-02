Picchia la moglie perchè non gradisce la cena: denunciato uomo a Battipaglia

La donna ha provato a difendersi ma è stata costretta ad allertare le Forze dell’Ordine che, in poco tempo, sono giunte sul posto riuscendo a bloccare il marito

Nuovo episodio di violenze domestiche a Battipaglia. Venerdì scorso – riporta Il Mattino – un uomo non avrebbe gradito la cena preparata dalla moglie e, preso dall’ira, si è scagliato contro di lei, picchiandola.

Il fatto

La donna ha provato a difendersi ma è stata costretta ad allertare le Forze dell’Ordine che, in poco tempo, sono giunte sul posto riuscendo a bloccare il marito, il quale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. La vittima è stata condotta all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dove i medici le hanno diagnosticato ferite guaribili in pochi giorni. Ai militari ha raccontato che non si trattava della prima volta che il coniuge la maltrattava.