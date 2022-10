Giovane in possesso di hashish, segnalato in Prefettura

Ragazzo sorpreso con l'hashish dai vigili urbani a Battipaglia. L'operazione antidroga è stata effettuata dagli agenti, martedì sera in pieno centro.

Il blitz

Grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale i caschi bianchi avevano notato il minorenne in strada, in possesso degli stupefacenti, intervenendo per identificarlo. La droga è stata sequestrata e il ragazzo segnalato in Prefettura. Da tempo, la polizia municipale ha intensificato i controlli in città, così come in periferia, specie nei pressi delle scuole per prevenire il fenomeno dello spaccio.