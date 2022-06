Sicurezza, prostituzione e droga: Conte e Francese dal Prefetto

La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, accompagnata dal comandante della Polizia Locale Colonnello Gerardo Iuliano, e il sindaco di Eboli Mario Conte hanno partecipato, questa mattina, ad una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura. Presenti il Prefetto di Salerno Francesco Russo, il Questore Giancarlo Conticchio e i rappresentanti delle forze dell'ordine.

Il summit

Sul piano generale si è discusso delle problematiche che accomunano Battipaglia ed Eboli, come la sicurezza lungo la litoranea, la prostituzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si è chiesta maggiore disponibilità di uomini e mezzi per fronteggiare l'emergenza sicurezza che riguarda anche i centri urbani. In particolare a Battipgalia, dove ci sono stati diversi incendi d'auto, le indagini sono a buon punto. Vi è già un raccordo tra le varie forze di polizia presenti sul territorio e un ringraziamento è stato espresso al Prefetto e al Questore che hanno dimostrato massima disponibilità nell'intervenire nell'interesse della sicurezza delle comunità della Piana del Sele.