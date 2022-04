"Se rivuoi i tuoi gioielli devi darmi 4mila euro": arrestato 38enne a Battipaglia

Un 38enne di Battipaglia è stato arrestato, ieri, per estorsione e ricettazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe inviato un messaggio su WhatsApp alla sua ex compagna di 51 anni di Giffoni Valle Piana comunicandole che era in possesso di gioielli che le erano stati rubati. Ma, per riaverli, la donna avrebbe dovuto consegnargli 4mila euro.

A quel punto la vittima, dopo aver accettato la richiesta, si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia, che ha portato, successivamente, all’arresto dell’estorsore.