Farmacia depredata a Battipaglia, rubati 2000 euro dalla cassa

Derubata farmacia a Battipaglia. Ad agire due persone, che dopo aver forzato la saracinesca dell'attività commerciale, hanno portato via circa 2000 euro dalla cassa automatica.

Le indagini

Prima di andar via, i malviventi hanno portato via anche ulteriore merce custodita in un armadio, interno all'attività. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza.