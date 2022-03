Alta velocità Ferroviaria: RFI presenta il progetto Battipaglia - Romagnano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questa mattina presentazione del progetto Alta Velocità Ferroviaria, tratta Battipaglia - Romagnano, dai tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) presso il Salotto Comunale. Presente il prof. Roberto Zucchetti. Un incontro richiesto dalla sindaca Cecilia Francese per fare comprendere l'importanza dell'infrastruttura per il rilancio della Piana Del Sele e dell'intero Meridione.

"Si tratta di un progetto a cui noi teniamo molto -afferma la sindaca Cecilia Francese -. La realizzazione del Più Europa con l'infrastruttura di Interscambio Modale più importante del Sud d'Italia mette Battipaglia nelle condizioni di diventare Hub per l'Alta Velocità e recuperare il ruolo di snodo ferroviario più importante del Meridione. Del resto abbiamo incontrato, su questo tema, già i sindaci coinvolti. Altra cosa importante da ottenere è il traffico merci che con la ZES potrà essere di sicuro un volano per le nostre aziende e per i nostri prodotti che potranno così essere smistati sulle tratte commerciali nazionali e internazionali. È importante che i paesi limitrofi siano ben collegati con l’Alta Velocità. Potenziamo la metropolitana leggera in modo che raccordi questi paesi con il servizio su ferro. Nella stessa logica si pone la necessità della realizzazione della Eboli/Calitri/ Pescopagano, che mette in collegamento il Tirreno con l'Adriatico, e consentirà a tutti i comuni dell'Alto Sele, di raccordarsi con l'Alta Velocità. Teniamo dentro tutti i comuni interessati dal prolungamento della metropolitana e dalla Eboli Calitri, in modo che il discorso della fermata Avellino diventa qualcosa che va oltre la stessa Piana, ma coinvolge i comuni del medio Sele e Alburni, ma anche quelli dell'Alto Sele. Questo è importante per il rilancio e lo sviluppo del Meridione".

Dopo il dibattito pubblico la sindaca, accompagnata dal prof. Zucchetti e dai tecnici di RFI ha raggiunto la zona del Più Europa. Un sopralluogo per visionare il Centro di Interscambio Modale e chiedere nuovamente maggiore attenzione da parte di RFI per ottenere anche l'Hub per il trasporto merci.

Il 29 marzo prossimo l'amministrazione comunale presenterà il progetto Più Europa nel corso di un webinar organizzato da RFI proprio sulla centralità dello scalo battipagliese