Uccisa a coltellate dal marito, stasera la fiaccolata per Maria Rosa a Battipaglia

E’ in programma per stasera, alle 19.30, la fiaccolata per ricordare Maria Rosa Troisi, uccisa due giorni fa dal marito nella loro casa di Battipaglia. Intanto, l’associazione “La Crisalide”, impegnata nella lotta contro la violenza di genere sul territorio provinciale e presieduta da Roberta Bolettieri, che gestisce il centro Antiviolenza Ginevra nell'ambito ex S3-S5 Eboli - Serre e il Centro Antiviolenza Febe nell'ambito S5 di Salerno, ma anche la Casa Rifugio La Crisalide, attiva nella lotta contro la violenza sulle donne, ha costituito una rete interistituzionale attraverso un protocollo d’intesa con le istituzioni per la tutela delle donne vittime di violenza. Insieme all’avvocato penalista Rosaria Vietri, del foro di Avellino, che fa parte integrante dell’associazione Crisalide, esprimono la loro solidarietà ai familiari di Maria Rosa.“Fin da ora ci schieriamo al loro fianco perché Marco Aiello riceva una condanna esemplare. Ci costituiremo parte civile come soggetto danneggiato dal reato e fin da ora offriamo disponibilità alla famiglia per un sostegno morale e legale, perché Maria Rosa merita giustizia”.