In balia delle onde, due giovani salvati dallo staff di un lido

Salvati in mare a Battipaglia. L'episodio si è verificato oggi e dato il forte vento, le acque non erano certamente sicure per un bagno. A rischiare è stata una coppia di fidanzati, salvati dal tempestivo intervento dello staff del Lido "El Sombrero". I ragazzi si trovavano su una spiaggia libera.

L'intervento

A lanciarsi in mare almeno tre persone, che hanno soccorso tempestivamente i due, portando poi la coppia a riva. I due avevano ingerito molta acqua, in balia delle onde ma fortunatamente le loro condizioni sono migliorate con il trascorrere del tempo.