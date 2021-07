Battipaglia, il sindaco pubblica la foto del mare del Salento e si scusa

Prima ha postato una foto di una spiaggia con mare limpido e cristallino, presentandola come il litorale di Battipaglia, poi, quando si è resa conto del clamoroso errore (si trattava di una foto presa dal web e che ritraeva il mare del Salento), ha chiesto scusa spiegando le motivazioni. Lo “scivolone” è del sindaco di Battipaglia Cecilia Francese ha scatenato l’ironia dei cittadini che, dopo aver visto la foto, hanno gridato al “miracolo”. Troppo bello il mare che bagna la litoranea, che spesso purtroppo ha un’immagine completamente diversa.

Mi dicono che questa foto pubblicata su una pagina di un cittadino di Battipaglia non sia del nostro mare. Mi scuso se mi sono fidata. Ma trovate sulla mia pagina foto del lido ok e lido lago, pubblicate lo stesso giorno che evidenziano acqua pulita. Per par condicio avevo condiviso anche quella di un cittadino. Piuttosto Cerchiamo di innalzare il livello della discussione politica. Buona domenica a tutti E vi aspettiamo ad Aversana per la vaccinazione.