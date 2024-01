Fuga di gas mentre dorme, anziana salvata in extremis a Battipaglia

Momenti di apprensione, domenica sera, a Battipaglia, dove una fuga di gas si è verificata all’interno della cucina di un appartamento nella centralissima via Napoli.

L'intervento dei pompieri

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa, che sono riusciti a trarre in salvo un’anziana di 75 anni che dormiva e non si era accorta di nulla. Per motivi di sicurezza, la palazzina è stata fatta evacuare temporaneamente. Ma, al termine di tutti i controlli, le famiglie residenti sono potute rientrare nelle loro case.