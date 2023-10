Marika e Pierpaolo, oggi l'ultimo saluto a Battipaglia: c'è un'indagata

Saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 17, presso la chiesa di Santa Maria della Speranza di Battipaglia, i funerali di Marika Capacchione e Pierpaolo De Martino, i due fidanzati di 22 e 26 anni deceduti a causa di un incidente stradale avvenuto, ieri mattina, lungo la strada provinciale (ex.s.s 164) in direzione Montecorvino Rovella.

La tragedia

I due giovani erano in sella alla moto di Pierpaolo quando, improvvisamente, si sono scontrati con tre auto per cause in corso di accertamento. Marika è deceduta sul colpo, mentre Pierpaolo ha smesso di vivere poco dopo l'arrivo al “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’era stato condotto in codice rosso. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Al momento, risulta indagata per omicidio colposo - come atto dovuto - una ragazza di 26 anni alla guida di una delle vetture coinvolte nell’incidente.