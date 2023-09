Ladri in azione a Battipaglia, giorni fa, con il furto di due auto rubate in strada. Sugli episodi sono state sporte denunce, con indagine contestuale dei carabinieri.

I colpi

Ad essere rubate una Rang Rover e una Nissan in piazza De Curtis, nei pressi di una banca. Sono in corso le indagini per individuare gli autori dei due furti.