Litiga con i genitori e si lancia da un viadotto: salvato ragazzo a Battipaglia

Paura,a Battipaglia, dove ieri un ragazzo di 29 anni, dopo un litigio con i genitori, si è lanciato da un cavalcavia situato lungo la Strada Provinciale 417 "Strada Aversana". A lanciare l’allarme, oggi pomeriggio, sono stati i carabinieri che hanno individuato la sua vettura nei pressi del ponte, dove hanno udito la sua richiesta di aiuto.

L'intervento di salvataggio

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed un pompierei specialista fluviale si è calato nel letto del fiume sottostante ritrovando il giovane, fortunatamente in buone condizioni di salute, con solo una frattura alla gamba. Poi i colleghi, con tecniche saf, gli hanno calato una barella per posizionare il 29enne e poi entrambi sono risaliti sul viadotto. Contemporaneamente sono arrivati anche i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale a causa delle contusioni e delle ferite che avrebbe riportato a seguito della caduta dall’alto. Su quanto accaduto sono in corso le indafgini dei carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale.