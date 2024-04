Battipaglia, giovane picchiato da due coetanei in pieno centro

Un giovane è stato brutalmente aggredito da due coetanei nel cuore di Battipaglia, in piazza della Repubblica. La vittima, colpita con pugni e schiaffi, ha riportato gravi ferite a un occhio ed è stata trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata. Le circostanze dell’episodio, per il quale non è stata presentata alcuna denuncia, sono ancora da chiarire e non si esclude il tentativo di rapina come possibile movente.