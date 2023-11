Mafia e scommesse online: maxi sequestro per un imprenditore di Battipaglia

C'è anche un 47enne di Battipaglia, C.T. le iniziali, fra i destinatari dei decreti di sequestro per 43 milioni emessi dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, su richiesta della procura. Secondo le indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economico e finanziaria di Palermo, l'uomo, insieme ad un altro imprenditore anch'egli raggiunto dallo stesso decreto, sarebbe il referente di un gruppo societario contiguo alle famiglie mafiose di Pagliarelli, Porta Nuova, Palermo Centro, Brancaccio e Noce.

L'indagine

I due imprenditori erano già stati arrestati e condannati nell'operazione All In insieme al boss Francesco Paolo Maniscalco. L'indagine ha ricostruito la sistematica ricerca del potere economico da parte di "cosa nostra" che tenta di infiltrarsi nel lucroso settore della gestione dei giochi e delle scommesse sportive. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri del Gico, le imprese che facevano riferimento al boss, grazie al rapporto con la mafia, avrebbero acquisito la disponibilità di numerose licenze e concessioni statali rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'esercizio della raccolta delle scommesse, fino alla creazione di un "impero economico" costituito da società formalmente intestate a "prestanome", che nel tempo erano giunte a gestire volumi di gioco per circa 100 milioni di euro.