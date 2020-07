Incendio in una discarica abbandonata di Battipaglia: indagano i carabinieri

Grosso incendio quello appiccato ieri sera, a Battipaglia, poco dopo le 22, nella zona di via Fosso Pioppo. Le fiamme hanno interessato una strada dove sono presenti discariche a cielo aperto. Sul posto sono giunti due squadre dei vigili del fuoco e gil uomini della Protezione civile di Battipaglia.

L'incendio

Ci sono volute diverse ore per domare e spegnere il fuoco. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, che non escludono l'origine dolosa dell'incendio. Non sarebbe neanche la prima volta che roghi di rifiuti vengono dati alle fiamme, in barba alla salute dei cittadini e al conseguente inquinamento dell'aria. La zona interessata dal rogo è una discarica abbandonata nei pressi del circuito del Sele, che era stata da poco sequestrata dalla Procura della Repubblica di Salerno