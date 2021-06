Baracca in fiamme la scorsa notte: avviata indagine dei carabinieri

Sull'episodio indagano i carabinieri di Battipaglia, perchè il ragazzo che viveva nella baracca, un filippino, si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti

Scoppia un incendio a Battipaglia, in una baracca dove dormiva un uomo di nazionalità filippina. La zona è quella di via Lettonia, dove in un tratto spesso trovano rifugio altre persone senza dimora

L'intervento

A domare le fiamme sono stati, la scorsa notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Il filippino ne è uscito illeso. L'incendio - ad un primo controllo - sarebbe scaturito da un corto circuito di cavi elettrici. All'interno di una baracca era presente una bombola a gas. Che poteva rendere il bilancio dell'incendio ben più drammatico. Sull'episodio indagano i carabinieri, perchè il ragazzo che viveva nella baracca si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti