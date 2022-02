Battipaglia, furgone di paninoteca distrutto dalle fiamme: si indaga

Paura e sconcerto a Battipaglia dove, la scorsa notte, è andato a fuoco uno dei furgoni di proprietà della nota “Paninoteca da Gaetano”, un’attività enogastronomica ambulante situata a poca distanza dallo stadio cittadino. Il mezzo – come mostra la fotografia – è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e le forze dell’ordine che non escludono la pista dolosa e, per questo, stanno visionando i filmati delle telecamere presenti nella zona.

La reazione

Su quanto avvenuto si registra la presa di posizione di Fratelli d’Italia: “Condanniamo con forza ogni forma di violenza. Fiduciosi nel lavoro degli inquirenti e convinti che si riuscirà a trovare risposta alle domande esprimiamo tutta la nostra solidarietà al titolare della paninoteca ambulante nei pressi dello stadio Pastena. Un episodio che deve portare tutti a riflettere: auspichiamo un interessamento importante da parte della sindaca e dell’amministrazione comunale sullo stato della sicurezza cittadina”.