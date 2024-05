Nuovi lampioni sulla Litoranea e sulle strade rurali della Piana

Nuova rete della pubblica illuminazione sulle strade provinciali SP 135 (Via Spineta sino all’incrocio con SP 8), SP 312 (dalla rotatoria SS18 sino a Santa Lucia), SP 175 (litoranea) e sulle strade rurali Via Tufariello e Via Tempa delle Craste, a Battipaglia

Gli interventi

"Ieri sera, con l’accensione degli impianti presidiata per la benedizione augurale da Don Ezio Miceli, è stato segnato un altro passo importante per la città, grazie al lavoro di tutte le componenti dell’amministrazione Cittadina, a partire dal Consiglio Comunale, più volte chiamato a deliberare sull’argomento, passando per la Giunta e finendo con gli uffici dell’Ente, che sono stati tutti coinvolti nell’attuazione di questo importante investimento a valere sui fondi comunitari" si legge in una nota. Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione istituzionale attivata sia con la Regione Campania (che ha finanziato gli interventi) che con la Provincia di Salerno (che ha autorizzato gli interventi quale Ente proprietario delle strade). "E’ un traguardo importante che segna una svolta definitiva sotto il profilo della maggiore sicurezza degli automobilisti, ma soprattutto della tutela dei tanti cittadini che percorrono queste strade a piedi e/o in bici. Non è un punto di arrivo, né in termini di efficientamento energetico, né tantomeno in termini di impiantistica per la pubblica illuminazione: l’Amministrazione continua a programmare investimenti su questi due direttrici. In particolare sulla pubblica illuminazione siamo intenzionati, entro il 2025, a completare la illuminazione delle zone rurali e a potenziare la rete cittadina, risolvendo alcune criticità puntuali emerse a valle dei lavori" conclude la nota dell'amministrazione comunale.