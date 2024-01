Battipaglia: la piccola Isobel torna a casa dopo un mese di ricovero: il messaggio del papà

E’ tornata a casa la bambina di 19 mesi, di nome Isabel, di Battipaglia, che, lo scorso mese di dicembre, fu ricoverata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. La piccola, inizialmente, venne portata dai genitori al pronto soccorso della loro città, dove – secondo quanto denunciato da loro stessi sui social – le fu negata la visita perché le sue condizioni furono ritenute meno gravi di quelle di un’altra paziente. Di qui, la rabbia e lo sconcerto di mamma e papà che decisero, a quel punto, di trasportarla presso l’ospedale partenopeo dov’è stata ricoverata per circa un mese. Ieri la buona notizia della dimissioni e del ritorno a casa.

“Dopo 30 giorni torna il sole nella nostra famiglia grazie mille a tutti, non ci avete mai lasciati soli, non c’è stato un giorno che non avete avuto un pensiero per nostra figlia Isabel... Alle nostre famiglie, agli amici di una vita, agli amici che non vedi da una vita, ai conoscenti, a coloro che pur non conoscendoci si sono preoccupati per noi, ai gruppi di preghiera: non finiremo mai di ringraziarvi, il vostro affetto ci è arrivato tutto, un doveroso grazie ai supereroi dal camice bianco, medici ed infermieri… ora sì che è Natale!”.