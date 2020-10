Battipaglia, prosegue il restyling del quartiere Sant'Anna: "Presto l'illuminazione"

Prosegue il restyling del quartiere Sant’Anna a Battipaglia. Sono in corso i lavori per il rifacimento dei marciapiedi su tutto l’asse stradale di Viale della Libertà, dopodiché si procederà con la posa del nuovo manto stradale. Attesa l’estensione, che concernerà anche Viale della Pace. “Un’opera imponente per la quale sarà necessario il dovuto tempo ma che, all’esito, consentirà ai nostri cittadini di beneficiare di una strada completamente rinnovata” fanno sapere dal Comune .

Il problema illuminazione

Si riscontrano problemi, invece, per la pubblica illuminazione. “Siamo in presenza di un impianto fatiscente, immutato da oltre quaranta anni su tutto il territorio battipagliese e, come tale soggetto inevitabilmente a continui spegnimenti. E proprio la circostanza della sua vetustà risultano introvabili, in quanto non più commerciabili, gli eventuali pezzi di ricambio dei relativi corpi luminosi. Ciò nonostante, la società Alba si è sempre prontamente attivata per il ripristino della predetta illuminazione, fermo restando che è in corso di conclusione il bando di gara per gli interventi di riqualificazione dell’Illuminazione Pubblica relativa al nostro territorio comunale, ivi compreso il quartiere “S. Anna”, con i lavori che avranno luogo entro l’inizio del prossimo anno. Da qui a breve, quindi, la città verrà dotata di un nuovo impianto di illuminazione funzionale alle esigenze dei cittadini.

