Battipaglia, al via i lavori di rifacimento delle strade del centro

Al via lavori di rifacimento del manto stradale nel centro cittadino. Si tratta di interventi per un importo complessivo di oltre 170mila euro che interesseranno il cuore di Battipaglia. L'azione dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese è partita con largo anticipo per evitare l'accavallarsi delle feste natalizie così come assicurato dall'assessore alla Manutenzione Paolo Palo.

Le strade

Gli interventi, oltre che essere svolti nelle ore notturne, per ridurre al minimo i disagi per la circolazione stradale, saranno terminati entro il 2 dicembre. I lavori interesseranno le seguenti strade: Via Roma, Via Udine, Via Trieste, Via Istria, Via De Nicola, Via Pastore, Via Turati, Via Giacumbi, Via Plava, Via 2 Giugno e via Primo Maggio. Nelle strade interessate sarà istituito divieto di sosta e di fermata, oltre che divieto di transito, per permettere all'impresa di effettuare i lavori. Gli interventi inizieranno lunedì 14 novembre 2022.

Il commento

“Facciamo questo ulteriore intervento per il ripristino delle strade cittadine – afferma la sindaca Cecilia Francese - Alcune traverse di via Roma ormai erano davvero malridotte. Ma interveniamo anche sulle principali arterie come Via Plava e la stessa via Roma. Abbiamo individuato ulteriori strade da sistemare che rientreranno già nel programma di manutenzione straordinaria che abbiamo avviato già da tempo. In particolare nostro prossimo obiettivo sarà quello di rifare completamente il manto stradale in via Generale Gonzaga”.