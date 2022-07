Battipaglia, al via i lavori di riqualificazione in alcune strade

Avverrà mercoledì 6 luglio la consegna dei lavori di riqualificazione urbana che interesseranno Via Indipendenza, Piazza Rago e Via Turco a Battipaglia. Si tratta di un intervento di riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche, per un investimento complessivo di 170 mila euro.

Il cantiere

Gli interventi prevedono il rifacimento completo dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche ed il riordino dei vari accessi. I lavori si completeranno in 60 giorni. Sono in corso nel frattempo le procedure per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’area delle “comprese”. La consegna dei lavori per questo intervento è prevista per la fine di luglio. “Si intensifica l’azione sul territorio da parte dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese: nei prossimi mesi sono programmati interventi di manutenzione e restyling di vari quartieri della nostra città” fanno sapere dal Municipio.