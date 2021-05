Lite per un certificato medico a Battipaglia: intervengono i carabinieri

Dopo la denuncia da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno su una presunta aggressione che si sarebbe verificata, ieri (martedì 4 maggio), presso la Guardia Medica di Battipaglia, arriva una precisazione dalla locale Compagnia dei Carabinieri. I militari, tramite il comandante Vitantonio Sisto, fanno sapere che a loro non risulta alcuna aggressione e che, comunque, ieri a loro non è pervenuta alcuna richiesta di intervento.

L’altro episodio

Gli uomini dell’Arma, invece, sono intervenuti il giorno precedente (lunedì sera alle 21.20) per una lite verificatasi sempre all’interno della Guardia Medica: due persone stavano discutendo animatamente per il rilascio di un certificato medicato. Al termine del sopralluogo, servito per riportare la calma, non è stato necessario condurre in caserma nessuno dei presenti.