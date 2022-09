Viavai di auto sospette sulla litoranea: ordine di allontamento per una prostituta a Battipaglia

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia disposti dal Questore di Salerno lungo la fascia costiera che ricade nel comune di Battipaglia. Ieri pomeriggio, è toccato alla Strada Provinciale “Litoranea” per contrastare il fenomeno della prostituzione.

I controlli

In seguito ad alcune segnalazioni circa il viavai di veicoli, con conseguenti pericolosi rallentamenti ed intralci alla circolazione, gli agenti hanno effettuato una serie di controlli a persone e veicoli in transito accertando la presenza ai margini della strada di alcune giovani prostitute. Nella circostanza è stata fermata una donna di nazionalità rumena, sprovvista di documenti, che è stata sottoposta a rilievi fotosegnaletici per accertamenti sull’esatta identificazione, ed a carico della quale è stata irrogata la sanzione prevista con “ordine di allontanamento” dal luogo, che in caso di violazione ulteriore determinerà l’adozione del cosiddetto “D.A.Spo urbano”. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.