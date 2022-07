Battipaglia, minorenne aggredita in pieno centro: è caccia all'uomo

Aggredita in pieno centro di Battipaglia. È quanto successo ieri in via Italia ad una minorenne del posto, aggredita da una persona che attualmente risulta ricercata.

Le indagini

Il fatto è stato denunciato al commissariato di Polizia di Battipaglia, che prontamente avviato le indagini per individuare l'aggressore. Gli agenti stanno vagliando le immagini degli impianti di videosorveglianza posti nella zona.