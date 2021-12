Morta dopo operazione chirurgica, prima era stata dimessa: indagati sei medici

Sono sei i medici indagati per la morte di Anna Romagnolo, ex infermiera del Distretto sanitario di Battipaglia, deceduta a 76 anni tra il 16 e il 17 dicembre, in sala operatoria. Sono novanta i giorni presi dal medico legale per l'autopsia, eseguita il giorno della vigilia di Natale

L'inchiesta

Prima dell'operazione, era stata dimessa in codice verde dal pronto soccorso. La famiglia ha riguardo a sporto denuncia. Nel registro degli indagati ci sono sei medici, tre del Pronto soccorso ed altrettanti del reparto di Chirurgia. La donna sembra, secondo una prima e parziale ricostruzione, era stata dimessa nella serata di martedì 14 dicembre, per poi accusare un malore e ritornarvi il giorno dopo. La situazione sarebbe precipitata, poi, fino al decesso.