Morte Claudio Mandia, l'annuncio dagli Usa: "Nessuna inchiesta penale"

Non ci sarà nessuna inchiesta penale sulla morte di Claudio Mandia, 17enne di Battipaglia deceduto lo scorso 17 febbraio negli Stati Uniti. A deciderlo la procura della Contea di Westchester, che non procederà penalmente contro la Ef Academy, la 'boarding school' per studenti internazionali dello stato di New York presso cui è avvenuto il decesso del giovane.

L'annuncio

"Non ci sono gli estremi per procedere penalmente", ha annunciato il capo della polizia di Mt. Pleasant, Paul Oliva. Una decisione attesa dai genitori di Claudio, i quali hanno comunque confermato che andranno avanti con l'azione civile nei confronti della scuola. a far capire che la decisione "non esonera assolutamente la scuola e che sara' il processo civile ad andare a fondo".