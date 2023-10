Morì dopo cinque ore in ambulanza e con un coltellino nell'addome: due medici indagati

Cinque ore in ambulanza prima di morire: questo il triste destino di Giuseppina Lozza, 54 anni, residente a Battipaglia ma originaria della provincia di Brescia, deceduta un anno e mezzo fa circa sul lettino di un'autolettiga fuori dal pronto soccorso dell’ospedale della città della Piana del Sele. In questi giorni, due medici – uno di Salerno in servizio presso il 118, l’altra presso l’ospedale battipagliese – sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno.

Il dramma

I fatti risalgono al 12 maggio 2022 quando Giuseppina venne stata accompagnata al pronto soccorso per via di forti dolori addominali. Dopo una prima serie di analisi, sarebbe rimasta per ore in ambulanza prima di conoscere il suo destino. Ma tanto è bastato, purtroppo, per l'inesorabile peggioramento delle sue condizioni. Dai primi accertamenti medico-legali – è stata eseguita anche l'autopsia – la donna sarebbe morta per le conseguenze di una peritonite provocata dalla presenza di un coltellino nell’addome. A far partire le indagini dei carabinieri la denuncia presentata dai due figli della vittima. Al primo specialista intervenuto in casa con il 118 la Procura contesta il mancato controllo dei parametri vitali e del quadro clinico; alla seconda, invece, il diniego di accertamenti che avrebbero potuto salvare la 54enne. Entrambi i medici, nei prossimi giorni, potranno chiedere di essere interrogati o di depositare delle memorie difensive tramite i loro legali.