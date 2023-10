Pensionato muore in ospedale a Battipaglia: c'è il sospetto "mucca pazza"

C’è preoccupazione, a Battipaglia, per un nuovo possibile caso di “mucca pazza”. Al momento ci sono solo timori, ma non viene escluso nulla. La vicenda - riporta La Città - riguarda un 70enne del posto, residente nella frazione Sant’Anna, deceduto presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza”.

Il caso

I medici non si sbilanciano, ma il sospetto più grande è che ad ucciderlo possa essere stato il morbo di Creutzfeldt-Jacob, meglio conosciuta come "mucca pazza". Un sospetto che emerge dalla risonanza magnetica e dai risultati dell'encefalogramma a cui è stato sottoposto il pensionato battipagliese. Le analisi e i relativi campioni di sangue sono stati inviati allo “Spallanzani” di Roma per chiarire definitivamente la reale causa del decesso.