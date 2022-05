Lutto a Battipaglia, addio all'imprenditore Antonio Nappi: il cordoglio della sindaca

Lutto a Battipaglia per la scomparsa di Antonio Nappi, 60 anni, da anni impegnato nel settore della raccolta dei rifiuti. Da una piccola azienda aperta ben trent’anni fa, era diventato uno dei più stimati imprenditori nel suo settore. La sua attività (Nappi Sud), infatti, può contare oggi su oltre 400 dipendenti. Lascia la moglie Caterina e i due figli Nunzio Stefano e Federica.

“La scomparsa di Antonio Nappi rappresenta una grave perdita per la città di Battipaglia, per l’uomo e l’imprenditore che è stato. E’ stato innanzitutto un “visionario”. Negli anni di crisi più profonda per la nostra regione, gli anni dell’emergenza rifiuti lui ha puntato tutto sulla raccolta differenziata, anticipando di decenni i temi dell’Economia Circolare. Domani questa sua figura di imprenditore sarà ricordata in un momento di condivisione del dolore che ha colpito la comunità e le persone a lui vicine, all’interno del Workshop, che per ironia della sorte tratterà il tema della gestione delle raccolte differenziata e dell’economia circolare, con molti dei protagonisti che hanno incrociato il suo percorso imprenditoriale. A nome dell’Amministrazione Comunale esprimiamo vicinanza alla sua famiglia, alla moglie Caterina e ai suoi figli”.