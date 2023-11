Lutto a Battipaglia, addio all'avvocato Antonio Nicastro: il dolore sui social

Dolore a Battipaglia per la prematura scomparsa dell’avvocato Antonio Nicastro. Aveva 48 anni ed era molto conosciuto, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio che, in queste ore, vengono pubblicati su Facebook. Tra questi, anche quelli della squadra di calcio locale Battipagliese 1929: “La famiglia della Battipagliese1929 si stringe commossa al proprio allenatore Jury Calabrese per la scomparsa dell'amato cognato, l'avvocato Antonio Nicastro. A lui, alla sua splendida famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e voluto bene vanno le nostre più sentite condoglianze. Ti abbracciamo forte, mister”.

I funerali

Le esequie saranno celebrate domani, alle 14.15, presso la parrocchia “Santa Maria della Speranza”.