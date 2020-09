Guida senza patente e auto senza assicurazione: scattano le multe a Battipaglia

I carabinieri di Battipaglia, nelle ultime settimane, a seguito di alcune segnalazioni, hanno monitorato il territorio per la presenza di giovani che sarebbero soliti gareggiare e scorazzare lungo il rettilineo di Via Ionio ed altre strade del centro cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli

Nel corso del servizio sono stati controllati 25 veicoli e 35 giovani, elevate 11 contravvenzioni per violazioni varie al Codice della Strada, di cui tre per guida senza patente; sequestrati 5 autoveicoli e ritirate altrettante carte di circolazione per mancanza di copertura assicurativa; sequestrato un motociclo per modifiche alle caratteristiche tecniche/costruttive dei mezzi per di potenziare il motore. Analogo servizio di prevenzione è stato già eseguito con successo la sera dell’8 settembre scorso insieme aò personale del Commissariato di Polizia Stradale e della Polizia Municipale cittadina ed altri saranno eseguiti nelle prossime settimane.