Sorpresi a gareggiare per le vie di Battipaglia: sanzionati motociclisti

Nella giornata di ieri, in via Ionio a Battipaglia, i carabinieri della Sezione Radiomobile coordinati dal Tenente Graziano Maddalena, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato, diretto dal Vice Questore Lorena Cicciotti, e della Polizia Municipale di Battipaglia, guidati dal Tenente Colonnello Gerardo Iuliano, hanno eseguito un massiccio servizio di prevenzione stradale con l’impiego di complessivi dieci uomini (tra cui la squadra motociclisti della Sezione Radiomobile dei Carabinieri) e cinque mezzi in dotazione. Il servizio “a sorpresa” è stato organizzato a seguito di alcune segnalazioni, giunte alle Forze di Polizia, di giovani che erano soliti gareggiare e scorrazzare lungo il rettilineo di Via Ionio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le multe

Nel corso del servizio sono stati controllati 40 motocicli e 48 giovani ma anche elevati 9 verbali per violazioni varie al Codice della Strada, di cui uno per guida senza patente; due per modifiche alle caratteristiche tecniche/costruttive dei mezzi per potenziare il motore e due per mancata copertura assicurativa nonché sequestrati tre motocicli. I controlli di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, continueranno, specie nei fine settimana, per tutelare la pubblica incolumità ed il rispetto della normativa inerente la circolazione stradale.