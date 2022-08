Battipaglia, abbandono di rifiuti: pioggia di multe

Sono dieci i verbali elevati negli ultimi giorni dalle Guardie Ambientali Comunali su tutto il territorio di Battipaglia. La loro attività, nello specifico, è finalizzata a verificare il rispetto dei giorni di conferimento della raccolta differenziata.

I numeri

Dieci i verbali elevati a luglio, per un totale di 2400 euro incassati. Dei dieci verbali tre riguardano l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico e sette l'errato conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani. I dati si riferiscono al periodo antecedente il 25 luglio 2022, data in cui è entrato in vigore il nuovo calendario di conferimento. L'amministrazione, inoltre, fa sapere che sarà avviato "un attento controllo per prevenire e sanzionare l’abbandono sul territorio comunale delle deiezioni canine".