Battipaglia, nominato il delegato allo Sport

La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha conferito l'incarico di delegato allo Sport ad Emidio Prisco. La nomina è arrivata in mattinata con apposito decreto.

La nomina

Prisco avrà il compito di fornire "indicazioni ed indirizzi alla giunta ed alla sindaca per l'adozione di atti funzionali al conseguimento di obiettivi strategici per l'ente". Emidio Prisco, classe 1960, si è candidato alle ultime elezioni con la lista “Etica per il Buon Governo” raccogliendo 142 preferenze.