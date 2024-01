il comune di Battipaglia ha adottato una nuova ordinanza anti prostituzione. L'ordinanza, che si focalizza sulla Sp 175 Litoranea, prevede una serie di divieti e sanzioni mirati a contrastare attività legate alla prostituzione su via pubblica.

L'ordinanza

Secondo il nuovo regolamento, sono vietati comportamenti che possono essere interpretati come "promozione o esercizio della prostituzione in luoghi pubblici. Ciò include atteggiamenti provocatori e l'uso di indumenti ritenuti inadeguati". L'ordinanza si estende anche a coloro che cercano di acquistare prestazioni sessuali o che ostacolano il traffico stradale con comportamenti correlati. Le sanzioni previste dall'ordinanza sono principalmente di natura pecuniaria. Le multe amministrative variano a seconda della gravità della violazione, partendo da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 500 euro. Tali misure, secondo quanto fa sapere il Comune, sono state stabilite per assicurare il rispetto delle normative e mantenere l'ordine pubblico.