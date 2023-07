La Regione vuole costruire un nuovo ospedale a Battipaglia: l'ira degli ebolitani

Addio ospedale unico della Piana del Sele. La giunta regionale della Campania, guidata dal governatore De Luca, ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo ospedale nella città di Battipaglia, per una somma totale di 97 milioni di euro. Una decisione, questa, che ha provocato la reazione di quattro consiglieri comunali ebolitani (Vito Maratea, Lucilla Polito, Adolfo Lavorgna, Matteo Balestrieri) e del consigliere provinciale Antonio Alfano. Già perché sia Eboli sia Battipaglia attendevano da tempo la realizzazione dell’ospedale unico che, a quanto pare, non sarà più realizzato.

"Con somma meraviglia apprendiamo dalla stampa di una fantomatica deliberazione della Regione Campania del 19 Giugno scorso tenuta segretata, che pare finanzi un nuovo Ospedale nel Comune di Battipaglia senza tener conto delle interlocuzioni e accordi avvenuti in questi mesi per la realizzazione dell’Ospedale Unico della Piana del Sele. D’altronde, il Presidente della Regione gia? in una scorsa venuta presso il CDR di Battipaglia manifestava insofferenza all’indirizzo del nostro Sindaco, il quale, giustamente, aveva dubbi sulla reale volonta? da parte della Regione Campania e dell’A.S.L. di Salerno per la realizzazione dell’Ospedale Unico a servizio di un territorio piu? ampio. Dobbiamo prendere atto che i nostri dubbi erano fondati, in quanto nonostante l’accordo tra Battipaglia e Eboli alla realizzazione di un ospedale unico, gli Enti preposti non hanno tenuto conto di nulla e si sono determinati diversamente senza tener conto dell’esigenze dei cittadini della bassa e alta Valle del Sele. Constatiamo con amarezza ma senza sorpresa il grande silenzio del Partito Democratico ebolitano e della Consigliera Provinciale del PD, i quali non hanno mai voluto intraprendere la battaglia per l’Ospedale Unico , oltre che non hanno mai difeso il territorio della Piana del Sele, sia per quanto riguarda l’ospedale che sulla questione rifiuti come si puo? ricavare dalle loro posizioni in Consiglio Comunale e negli ultimi dibattiti pubblici , semplicemente per non mettersi contro il loro despota, altro che amore per la propria Citta?. La Regione Campania e il Partito Democratico ritengono non da oggi, ma con atti gia? avvenuti nel passato, che il nostro territorio deve essere depositario solo dei rifiuti dell’intera provincia e niente piu?. E? una mortificazione che continua da sette anni del nostro territorio, in quanto l’esigenza di un presidio ospedaliero di eccellenza non puo? non tenere conto della storia sanitaria di Martedi? sara?, di nuovo, a Eboli il Presidente della Regione e dovra? spiegare ai Cittadini di Eboli le ragioni di un atto cosi? penalizzante ed ostile nei confronti della nostra Citta? e dell’intero territorio della Piana Del Sele che ha posto in essere con la delibera del 19 Giugno scorso. Riteniamo che sia doveroso che tutte le associazioni di categoria, i sindacati, i comitati, le associazioni e le forze politiche quelle che hanno a cuore, davvero, la Citta? promuovano un incontro ad horas aperto a tutti per trovare la risposta migliore e unitaria alla mala e miope politica".