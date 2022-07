Battipaglia, inaugurato nuovo sottopasso in via Fosso Pioppo

Inaugurato il sottopasso di via Fosso Pioppo a Battipaglia. L'intervento rientra nel piano di soppressione dei passaggi a livello messo in campo da Rete Ferroviaria Italiana sulle principali linee ferroviarie in Campania.

Il taglio del nastro

Presenti al taglio del nastro la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, l'assessore alla Manutenzione Paolo Palo, il comandante della Polizia Locale Gerardo Iuliano, il consigliere comunale Dario Toriello, il parroco don Massimiliano Corrado e i referenti territoriali della Direzione Operativa Infrastrutture e della Struttura Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico di RFI. Oltre al sottopasso è stato realizzato un nuovo impianto di pubblica illuminazione, l'impianto di pompaggio per il sollevamento delle acque meteoriche. Inoltre, in caso di pioggia un impianto semaforico e di tele-allertamento provvederà a segnalare le situazioni di pericolosità idraulica.