Produceva marijuana in casa: denunciato 36enne a Battipaglia

Blitz della Polizia Locale di Battipaglia all’interno di un’abitazione di un ragazzo di 36 anni situata a ridosso del centro urbana. Dopo giorno di appostamenti, i caschi bianchi hanno rinvenuto una coltivazione abusiva di Cannabis. In particolare, il giovane aveva realizzato una serra e utilizzando strumenti professionali e con un sistema molto sofisticato di essiccazione produceva marijuana.

Il sequestro

La droga rinvenuta supera i cento grammi ed altre bustine in cellophane con ulteriore marijuana. In totale gli uomini della Polizia Locale, hanno sequestrato quasi 500 grammi di marijuana, oltre all'arsenale usato per la produzione. Il 36enne, dopo aver contattato il PM di turno, è stato denunciato a piede libero, in quanto incensurato.