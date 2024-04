Lotta alla prostituzione: scatta il foglio di via per una donna

Proseguono i controlli della Polizia Municipale a Battipaglia. Nel corso di un sopralluogo, gli agenti hanno sequestrato un’auto parcheggiata da lungo tempo che è risultata di proprietà di una donna rumena che esercita il meretricio.

Il foglio di via

Tornata sul posto la donna ha riscattato l’auto che stava per essere prelevata dal carroattrezzi e ha pagato subito la sanzione amministrazione. Insieme a lei, c’era un’altra ragazza di origine ucraina su cui pendeva una nota di irreperibilità. Per lei è scattato il foglio di via dalla città di Battipaglia.