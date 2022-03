Prysmian, la richiesta di Conte: "Subito un tavolo con l'azienda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Mi unisco alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente al Mise con l’azienda Prysmian per discutere del Piano industriale e garantire produzione e livelli occupazionali dello stabilimento Fos di Battipaglia”.

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che sulla vertenza nei giorni scorsi ha depositato alla Camera una interrogazione al Ministro Giorgetti. “L’incontro di oggi al Ministero con le organizzazioni sindacali, la sindaca Francese e la struttura di crisi del Mise - continua il deputato - è stato utile e necessario per fissare le basi della discussione e rilanciare l’attenzione sulla vertenza. Bene la richiesta di intervento diretto sui bandi per limitare l’invasione del mercato con fibra asiatica e garantire i livelli occupazionale con investimenti mirati sulla fibra di qualità. Ora, tavolo con azienda per specificare gli impegni e le azioni a tutela di uno stabilimento fondamentale per il territorio”.