Battipaglia, la giunta revoca il Puc in autotutela

La giunta di Battipaglia ha deciso di revocare in autotutela la delibera che ha adottato il Puc lo scorso 14 settembre.

La delibera

La decisione è stata presa, come si legge nel provvedimento, “in forza dei rilievi evidenziati dall’ufficio oltre che di quelli emersi dall’esame di talune delle osservazioni pervenute, significative per il fattivo contributo che in linea generale oggettivamente apportano al procedimento di formazione dello strumento urbanistico”. Allo stesso tempo la giunta ha dettato indirizzi ai redattori incaricati, per il tramite degli uffici, di procedere ad una rielaborazione del Puc “tenendo conto del lavoro già sviluppato”. La vicenda sarà chiarita in una conferenza stampa che si terrà venerdì 3 febbraio presso la Sala Conferenze Domenico Vicinanza.