Studente morto negli Usa, chiesti i documenti per il rimpatrio della salma a Battipaglia

Il Comune di Battipaglia ha ricevuto dagli Stati Uniti la richiesta dei documenti necessari per il rimpatrio della salma di Claudio Mandia, il giovane che frequentava la scuola superiore internazionale privata "Ef Academy" nello Stato di New York trovato morto alla vigilia del suo diciottesimo compleanno. La richiesta dei documenti è stata ricevuta questa mattina dal comune della Piana del Sele. Al momento non è possibile stabilire una data per il rimpatrio della salma, in quanto non sono ancora conclusi gli accertamenti da parte delle autorità statunitensi.

Il cordoglio

"Era un ragazzo con tanti sogni che stava cercando di realizzare, pieno di vita, e con un grande senso della famiglia e dell'amicizia il che rende piu' doloroso per tutti la sua scomparsa" dichiara il vicesindaco di Battipaglia Maria Gabriella Catarozzo. Vicinanza alla famiglia viene manifestata dall’amministrazione comunale di Eboli guidata dal sindaco Mario Conte: “Di fronte ad un lutto così tragico ed incredibile abbiamo preferito attendere qualche giorno in rispettoso silenzio. La nostra comunità, ancora incredula ed attonita, è stata così gravemente colpita da tale immane tragedia che qualsiasi parola sembrava di troppo. Raccogliere i pensieri, tentare di trovare il modo più giusto per essere accanto ad una famiglia così lacerata dal dolore per poi rendersi conto che un modo giusto non esiste in simili circostanze. Una giovane esistenza spenta tragicamente nel fiore degli anni. Claudio ci ha lasciati alla soglia del più bel compleanno quando i sogni della gioventù sono tanto vicini a realizzarsi. Alle famiglie Mandia e Benesatto va il nostro più profondo e sentito cordoglio".