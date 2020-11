Rifiuti abbandonati a Battipaglia: attivate le telecamere lungo le strade

La società Alba del Comune di Battipaglia ha completato la realizzazione di un sistema di videosorveglianza ad alta tecnologia per il monitoraggio del territorio. L’ impianto, realizzato attraverso unità mobili di ripresa video, consentirà di controllare in maniera capillare h24 le aree oggetto di sversamento, anche con riprese notturne mediante telecamere ad alta tecnologia a raggi infrarossi con sistema di registrazione delle riprese.

Le multe

Al riguardo, la vigente normativa in materia ambientale sancisca espressamente la sanzione pari a 600 euro nei confronti di chiunque abbandoni e/o depositi rifiuti non pericolosi; tale sanzione è elevata a 1.200 euro per i rifiuti pericolosi mentre nel caso in cui lo sversamento illecito provenga dal titolare di un’impresa o Ente si apre un procedimento penale a carico dello stesso. Il sistema di videosorveglianza è già attivo e sarà gestito dal Nucleo di controllo ambientale del Comando di Polizia Municipale e consentirà l’identificazione dei trasgressori in maniera tale da fornire agli agenti gli elementi sufficienti per poter procedere all’identificazione degli stessi per poi irrogare le correlate sanzioni.

Le strade monitorate

I siti al momento interessati dal sistema di controllo sono: Via Marcovaldo (2 postazioni), Via della Pace, Via Fosso Pioppo, Via Olevano, Via Filigalardi, Via Valsecchi, Via Belluno, Via Matteo Ripa, Via Guarino e Via M. Vicinanza. Inoltre, a breve sarà operativo anche l’impianto di videosorveglianzain Zona industriale-Asi. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale – si legge in una nota – “intende cosi scoraggiare comportamenti incivili e migliorare il decoro urbano della città riducendo i costi connessi alle attività di bonifica delle microdiscariche che ricadono, inevitabilmente, sull’intera collettività. Giova, infine, ricordare alla cittadinanza che è possibile conferire direttamente i propri rifiuti differenziati presso il centro di raccolta comunale ubicato in Via Spineta, gestito dalla Società Alba srl e aperto al pubblico tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 e sino alle ore 12:00”.