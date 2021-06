Abbandona sei buste di spazzatura: il Comune scopre il furbetto e pubblica il video su Facebook

Caccia ai furbetti dei rifiuti. Un uomo, a Battipaglia, ha abbandonato sei buste di spazzatura: il Comune lo ha scoperto e pubblica il video su Facebook. La sindaca Cecilia Francese ha commentato quanto è accaduto. Il video, per il rispetto della privacy, presenta ovviamente targa dell'auto e volto del responsabile coperti.

I dettagli

"Lo diciamo subito - ha scritto la sindaca - bastano pochi secondi affinché questo breve filmato ci faccia indignare. Ci troviamo in via FossoPioppo, sono le ore 21 circa di un giorno qualunque. Questa persona, con un fare disinvolto, a tratti sembrerebbe finanche soddisfatto, si ferma con la sua autovettura sul ciglio della strada, e lì vi lascia ben 6 buste di spazzatura. Naturalmente, il soggetto in questione è stato identificato dalle nostre telecamere di sorveglianza, e sanzionato; ciò non toglie, però, che queste immagini indignano, più in generale fanno male per quanto menefreghismo e scarso civico siano capaci di dimostrare alcune persone".