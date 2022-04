Incidente a Battipaglia, sarà ripristinata la pubblica illuminazione in via Jemma

Sarà ripristinata nelle prossime ore l'illuminazione pubblica in via Rosa Jemma. I tecnici di Alba Srl stanno già lavorando per sistemare l'impianto che è stato danneggiato qualche giorno fa a causa di un incidente stradale.

L'annuncio

L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese, attraverso l'assessore alla manutenzione Paolo Palo, si è subito attivata per risolvere la problematica. “Già da questa mattina gli operai della società Alba sono al lavoro per ripristinare gli impianti – afferma l'assessore Paolo Palo -. Purtroppo c'è stato un incidente stradale che ha mandato completamente in tilt l'impianto. Ci siamo attivati immediatamente per contattare Enel e ritengo che nelle prossime ore l'illuminazione pubblica possa essere ripristinata”.