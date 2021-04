Rissa a Battipaglia tra due gruppi di minorenni per una ragazza: si indaga

Momenti di paura, a Battipaglia, dov’è andata in scena l’ennesima rissa tra ragazzini. L’ultimo episodio si è verificato, martedì pomeriggio, in via Italia, dove due gruppi di giovani si sono presi a calci, pugni, spintoni sarebbe stata scaturita per un litigio su di una adolescente contesa.

L'intervento della Polizia

Uno dei ragazzi ha riportato ferite più gravi, mentre gli altri solo contusioni ed escoriazioni. Un gruppo proveniva da Campagna. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno sedato la rissa ed acquisito le telecamere di videosorveglianza per identificare i ragazzini, tutti minorenni. Le indagini sono ancora in corso.