Il sindaco di Agropoli eletto presidente del collegio dei revisori di Battipaglia

È Roberto Mutalipassi, sindaco di Agropoli, il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Battipaglia. A dare il via libera il consiglio comunale riunitosi ieri pomeriggio.

Le critiche

Duro il commento del movimento Battipaglia Radici e Valori, che parla di "ennesimo schiaffo politico dell'amministrazione Francese e della sua maggioranza". Secondo Valerio Longo la sindaca "continuamente alla ricerca di un futuro politico adeguato, non lesina incarichi che, però, alla fine, finiscono sempre per approdare nell'alveo del centrosinistra". "Il fatto rilevante, oltre quello politico, è il continuo ricorso a personalità "forestiere", come il consigliere di opposizione Provenza ha giustamente(per noi) ricordato. Di fatto queste scelte risultano molto discutibili politicamente da parte di chi, pur agitando il baluardo della civicità, finisce sempre con il premiare continuamente la sponda di centrosinistra (Mutalipassi è solo l' ultimo, ma anche la nomina di Daniela Vocca e di alcuni assessori sembrano confermarlo), e sembrano scientificamente voler mortificare il territorio, facendo intendere che nella nostra città non si trovano personalità adatte a ricoprire i vari ruoli di governo".